Haddad, Marina e mais 3 ministras viajarão para eventos da Assembleia Geral das Nações Unidas

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, publicou no Diário Oficial da União as autorizações de viagens dos ministros que participarão de eventos em Nova York nesta e na próxima semana. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, viaja de 21 a 25 de setembro para participar da Climate Week NYC e de reuniões no contexto da 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas.

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, viaja de 21 a 27 de setembro para participar da Cúpula do Futuro, da 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas, bem como de reuniões e de encontros paralelos aos eventos.

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, viaja de 20 a 26 de setembro para participar da Cúpula do Futuro, da Assembleia-Geral das Nações Unidas e de eventos paralelos no contexto da Semana de Alto Nível das Nações Unidas.