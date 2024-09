Golfinhos encalhados são resgatados em praia francesa

Avisadas por moradores na manhã desta terça-feira, as autoridades mobilizaram 19 bombeiros, três guardas florestais e seis membros do Observatório Pelagis, de proteção a animais marinhos.

Os cetáceos ficaram presos entre os bancos de ostras e a maré baixa, e as equipes de resgate cavaram na areia para mantê-los com um pouco de água até a maré subir.

Graças à maré alta e ao vento norte que empurrou as ondas para a praia, 17 golfinhos conseguiram voltar para o mar durante a tarde. Apenas um morreu.

O Pelagis alerta periodicamente para o aumento do número de golfinhos encalhados na costa atlântica francesa – quase 1.400 no inverno de 2022/2023.

O observatório atribui os encalhes a capturas acidentais na pesca, mas, nesta altura do ano - final do verão na França - "não são habituais", segundo Paula Mendez Fernandez, membro do Pelagis.