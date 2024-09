Fazer o dinheiro chegar a países mais necessitados, meta do principal fundo climático

O Fundo Verde para o Clima (GCF, na sigla em inglês) é o principal fundo da ONU destinado a ajudar os países que sofrem as maiores consequências do aquecimento global a reduzir suas emissões e se adaptar a um mundo que esquenta cada vez mais.

A diretora-executiva do Fundo Verde para o Clima, Mafalda Duarte, tem uma missão: canalizar o dinheiro da organização aos países vulneráveis que ainda não receberam um dólar sequer.

"Estamos apontando deliberadamente a estes países", disse Duarte em entrevista recente com a AFP, ao fazer um balanço do seu primeiro ano a cargo e expondo suas ambições para o futuro.

No entanto, o fundo climático identificou 19 países vulneráveis ao clima que não receberam financiamento ou o receberam de forma muito limitada.

Também integra a lista a Somália, um país devastado pela guerra, que sofreu com grandes inundações no ano passado e ainda está se recuperando de sua pior seca em décadas.

Na lista dos países que não receberam financiamento do GCF estão Argélia, República Centro-africana, Chade, Iraque, Líbano, Moçambique, Papua-Nova Guiné e Sudão do Sul.

O GCF prometeu investir mais de 100 milhões de dólares (R$ 552 milhões) no próximo ano para ajudar os países do leste da África a lançar investimentos e desenvolver projetos climáticos.

Estes incluem o financiamento para fornecer energia solar fora da rede para comunidades rurais, aumentar a resiliência do setor agrícola e ajudar as instituições a terem acesso a mais financiamento no futuro.

"Precisamos ajustar nossos mecanismos para responder a reste tipo de países com uma capacidade institucional frágil", disse, insistindo na necessidade de que projetos cheguem às populações isoladas apesar da insegurança.