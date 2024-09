EUA mantém críticas à reforma judicial no México, mas se diz aberto ao diálogo

Os Estados Unidos reiteraram, nesta terça-feira (17), que apoiam as críticas de seu embaixador no México à polêmica reforma judicial que tornou o país o primeiro do mundo a implantar a eleição popular de todos os seus juízes, mas apostam no diálogo sobre "sua aplicação".

"Mantemos tudo o que disse o embaixador" Ken Salazar, afirmou o porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, em sua coletiva de imprensa diária.

Mas "continuaremos dialogando com nossos colegas mexicanos sobre a lei e sua aplicação", acrescentou.