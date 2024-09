'Estamos perto' de uma greve de jogadores, adverte Rodri

"Sim, acho que estamos perto disso", respondeu o meia espanhol Rodri, do Manchester City, em entrevista coletiva nesta terça-feira (17), véspera da estreia do time inglês na Liga dos Campeões, contra a Inter de Milão, sobre a possibilidade de uma greve de jogadores diante o aumento do número de jogos no calendário da temporada.

Suas declarações coincidem com o início da Champions, que nesta edição estreia um novo formato com mais clubes e mais jogos a disputar.

Além disso, ao final da temporada europeia será realizado o novo Mundial de Clubes da Fifa. Ou seja, ainda mais jogos em um calendário sobrecarregado e insustentável, segundo Rodri, que na temporada passada fez mais de 60 jogos, contando Manchester City e seleção espanhola.