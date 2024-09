Botafogo confia em bom momento para obter vantagem na ida contra o São Paulo

O Botafogo, atual líder do Brasileirão-2024, quer dar continuidade ao bom momento que vive diante do São Paulo, a quem receberá nesta quarta-feira (17) pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. Além da forte candidatura ao título nacional, o Botafogo luta neste ano pela conquista da sua primeira 'Liberta', com um elenco bastante equilibrado e reforçado nas últimas semanas com nomes de peso. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora - Abrindo o cofre -

O dono da SAF do clube, o americano John Textor, gastou cerca de 400 milhões de reais em contratações este ano para que o alvinegro lute por tudo nesta temporada. Embora o time tenha sido eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Botafogo tem se mostrado muito sólido no Brasileirão e na Libertadores, eliminando inclusive o todo-poderoso Palmeiras nas oitavas de final do torneio continental. No sábado, o time carioca venceu o Corinthians por 2 a 1 em casa pelo campeonato brasileiro com grande atuação do argentino Thiago Almada, uma de suas recentes contratações, que marcou o gol da vitória.

O bom momento de Almada, juntamente com o de Luiz Henrique, o venezuelano Jefferson Savarino e Igor Jesus no comando do ataque é a grande esperança da equipe comandada pelo técnico português Arthur Jorge. A vitória consolidou o Botafogo na liderança do Brasileirão, com três pontos a mais que o Palmeiras, segundo colocado. As três inscrições permitidas pelo regulamento para as quartas de final do torneio continental foram do zagueiro Adryelson e dos laterais Vitinho e Alex Telles, ficando de fora o meio-campista francês Mohamed El Arouch e o atacante Carlos Alberto.

Rafael, Eduardo, Jeffinho, Junior Santos e Matheus Nascimento tampouco estarão à disposição, no caso deles por lesão. - São Paulo descansado - Já o São Paulo, tricampeão da Libertadores (1992, 1993 e 2005), quer voltar a disputar as semifinais continentais, oito anos depois de chegar a essa fase contra o colombiano Atlético Nacional, para quem perdeu por 4 a 1 no total.

O técnico argentino Luis Zubeldía poupou todo o time titular neste domingo, no duelo do Brasileirão contra o Cruzeiro, que terminou com vitória do São Paulo por 1 a 0, fora de casa, com gol de William Gomes. O resultado manteve o São Paulo na quinta colocação, na zona de classificação para a Libertadores de 2025 e nove pontos atrás do Botafogo. Às vésperas do duelo continental, Zubeldía tem como desfalques por lesão Rodrigo Néstor, Liziero, Pablo Maia, Alisson, Patryck e Ferreira.

Ciente da força do adversário em casa, o São Paulo entrará em campo com um time mais defensivo do que o habitual, esperando surpreender no contra-ataque com a velocidade de Rato e Luciano e o faro de gol do argentino Jonathan Calleri. A partida terá início às 21h30 no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e será apitada pelo árbitro uruguaio Esteban Ostojich. Prováveis escalações: