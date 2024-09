Boas notícias para a luta contra o câncer

Segundo dois estudos internacionais apresentados nesta grande conferência, que reuniu mais de 30.000 médicos especialistas e pesquisadores de todo o mundo, as mulheres que amamentam após receberem tratamento para o câncer de mama não enfrentam um risco aumentado de recidiva.

Desde coquetéis de tratamentos inéditos ao uso de inteligência artificial, a luta contra o câncer apresentou avanços significativos no Congresso anual da Sociedade Europeia de Oncologia Médica (Esmo), que termina nesta terça-feira(17) em Barcelona.

"Estes resultados são essenciais para as mulheres que desejam engravidar e amamentar após o câncer de mama", disse Fedro Alessandro Peccatori, diretor da unidade de reprodução do Instituto Europeu de Oncologia, em Milão, Itália, e coautor de um dos estudos.

- Dupla imunoterapia para câncer de pulmão -

A imunoterapia, que consiste em estimular o sistema imunológico a combater tumores, já se mostrou eficaz contra o câncer de pulmão.

Um novo estudo de fase 2 (que avaliou a eficácia do medicamento em pessoas com a doença, seus efeitos colaterais e riscos) mostraram resultados promissores para pacientes com câncer de pulmão metastático(não microcítico).