Bayern atropela Dínamo de Zagreb (9-2) na Liga dos Campeões

Na estreia do técnico Vincent Kompany na competição europeia, o Bayern não deu chance para o time croata com quatro gols de Harry Kane (19', 57', 73' e 78'), dois de Michael Olise (38' e 61') e Raphaël Guerreiro (33'), Leroy Sané (85') e Leon Goretzka (90'+2) marcando um cada.

Apesar da esmagadora goleada, o Bayern sofreu no início do segundo tempo, quando o Dínamo marcou dois gols em dois minutos, com Bruno Petkovic (48') e Takuya Ogiwara (50') para diminuir para 3 a 2.

Depois de ficar sem títulos pela primeira vez desde 2011, o Gigante da Baviera recuperou a fome neste início de temporada. O time lidera a Bundesliga com três vitórias em três jogos e assume a liderança da primeira fase da Champions, um grupo único com 36 clubes que teve sua primeira rodada nesta terça-feira.

A nota triste para o Bayern veio com a substituição no intervalo do goleiro e capitão Manuel Neuer, lesionado após uma forte queda no início do jogo em uma saída para o centro do campo. Ele foi substituído por Scen Ulreich, que sofreu os dois gols da equipe.

