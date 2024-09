Aston Villa volta à Champions após 41 anos com vitória sobre o Young Boys

O Aston Villa não poderia sonhar com um início melhor em seu retorno à Liga dos Campeões da Europa depois de 41 anos de ausência, ao derrotar o Young Boys, da Suíça, por 3 a 0 nesta terça-feira (17).

Dominado no início do duelo no Wankdorf Stadium, em Berna, o Villa conseguiu impor sua superioridade antes do intervalo.

Aos 27 minutos, o belga Youri Tielemans, sozinho dentro da área, recebeu cruzamento do capitão John McGinn e bateu cruzado para abrir o placar.