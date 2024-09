Apoiadores de Trump se dizem dispostos a entrar 'na linha de tiro' para salvá-lo

Assim como muitos partidários do republicano presentes nesta terça-feira (17) no primeiro comício de Trump desde a segunda suposta tentativa de assassinato que sofreu, este aposentado de 71 anos originário de Michigan (norte) "teme" outro ataque contra seu ídolo.

Ele veste uma camisa estampada com a imagem de Trump, com o punho cerrado para o alto e a orelha sangrando, em alusão à primeira tentativa de assassinado contra ele, em julho.

"Fazem tudo o possível para pará-lo porque sabem que vai vencer", acrescenta John Russell, antes de entrar correndo no complexo esportivo onde o comício é realizado.

Com um chapéu de caubói e camisa branca com a inscrição "Trump", este homem na casa dos 50 anos confia, no entanto, na capacidade do candidato republicano em sobreviver a tudo porque "Deus zela por ele".

Este morador do estado vizinho do Illinois aprecia tanto o programa e a personalidade do candidato que dedica parte de suas férias para assistir aos comícios de Trump.