Acusado de abuso sexual, lateral argentino Gonzalo Montiel passa por perícia psicológica

O lateral argentino Gonzalo Montiel, campeão do mundo na Copa de 2022 e que atualmente joga no Sevilla da Espanha, passou por uma perícia psicológica nesta terça-feira (17), ordenada pela justiça em um caso no qual é investigado por abuso sexual.

Montiel, de 27 anos, é acusado por uma ex-namorada que denunciou que o jogador, então no River Plate, e outros homens a estupraram no dia 31 de dezembro de 2019.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A vítima afirma que foi dopada e estuprada na casa dos pais de Montiel em La Matanza, nos arredores de Buenos Aires, durante a comemoração do aniversário do jogador.