Zelensky condena violência política após aparente tentativa de assassinato de Trump

"É algo bom que o suspeito da tentativa de assassinato tenha sido capturado rapidamente", acrescentou, sem mencionar o vínculo do indivíduo com a Ucrânia.

"A violência política não tem espaço em nenhuma parte do mundo", afirmou Zelensky na rede social X.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, condenou nesta segunda-feira a "violência política" após a suposta tentativa de assassinato do candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump.

O suspeito foi identificado como uma pessoa que apoia Kiev contra Moscou, segundo a imprensa americana.

Trump foi alvo de uma aparente tentativa de assassinato no domingo na Flórida, informou o FBI, mas estão "são e salvo", segundo a campanha do candidato republicano e as forças de segurança.

O Serviço Secreto confirmou que um ou vários agentes "abriram fogo contra um homem armado" perto dos limites do campo de golfe de Trump em West Palm Beach.