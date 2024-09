WTA publica novo ranking com Iga Swiatek no topo; Bia Haddad segue no Top 20

A polonesa Iga Swiatek continua liderando o ranking da WTA, publicado nesta segunda-feira (16), seguida pela bielorrussa Aryna Sabalenka (N.2) e pela americana Jessica Pegula (N.3), que se enfrentaram na final do US Open há nove dias, com vitória da tenista europeia.

As únicas mudanças no Top 10 foram a queda da tcheca Barbora Krejcikova da nona para a 11ª posição e a ascensão da grega Maria Sakkari (N.9) e da americana Danielle Collins (N.10).

A brasileira Bia Haddad, que voltou ao Top 20 depois de chegar às quartas de final do US Open, continua como a latino-americana mais bem colocada, na 17ª posição.