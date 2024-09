Tempestade Boris deixa ao menos 15 mortos e enchentes na Europa central

A devastadora tempestade Boris deixou pelo menos quinze mortos, graves inundações e danos materiais ainda difíceis de quantificar em cinco países da Europa Central e Oriental, segundo os balanços divulgados nesta segunda-feira (16). Ventos e chuvas fortes atingem a Áustria, a República Tcheca, a Hungria, a Romênia e a Eslováquia desde o final da semana passada. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além das sete mortes registradas na Romênia, a Áustria anunciou duas novas mortes – de dois homens com 70 e 80 anos – depois da de um bombeiro no dia anterior.

Na República Tcheca, a polícia confirmou à rádio estatal a morte de uma pessoa que se afogou, além de sete desaparecidos. A polícia polonesa relatou quatro vítimas e o primeiro-ministro Donald Tusk anunciou a ajuda imediata de 260 milhões de dólares (1,44 bilhão de reais na cotação atual). - "Dramático" -

"Moro aqui há 16 anos e nunca vi enchentes como esta", disse a austríaca Judith Dickson à rádio ORF. Especialistas afirmam que a mudança climática, causada pelas emissões de gases com efeito de estufa geradas pela atividade humana, aumenta a frequência e a intensidade de fenômenos meteorológicos extremos, como chuvas torrenciais e inundações. As chuvas de Boris inundaram ruas e submergiram bairros inteiros, interromperam o transporte público, romperam pelo menos 12 barragens e deixaram milhares de casas sem energia na Áustria.

Dois idosos na faixa dos 70 e 80 anos foram encontrados mortos em suas casas inundadas no estado da Baixa Áustria, um dos mais afetados do país, informou a polícia. Um bombeiro morreu no fim de semana enquanto participava dos resgates. Centenas de pessoas foram evacuadas de helicóptero dos telhados das casas e capôs dos carros, e várias comunidades permanecem isoladas. "Não acabou. Ainda é crítico. Ainda é dramático", alertou Johanna Mikl-Leitner, governadora da Baixa Áustria, acrescentando que a extensão exata dos danos ainda não é conhecida.

- "Um pesadelo" - Na República Tcheca, uma pessoa se afogou em um rio e as autoridades relataram sete desaparecidos. Cerca de 119 mil casas, a maioria no nordeste do país – onde foi declarado estado de calamidade – ficaram sem eletricidade na noite de domingo, segundo a fornecedora CEZ.

Em Krnov, no leste do país, Eliska Cokreska, de 76 anos, descreveu a destruição deixada pela tempestade. "Todas as calçadas estão destruídas, tudo desabou, tudo está quebrado ao redor da loja... é um pesadelo", disse à AFP. Na Polônia, a polícia atualizou para quatro o número de mortes nas zonas afetadas pela catástrofe (o balanço anterior reportava uma morte), mas observou que ainda era necessário esclarecer as causas exatas dos óbitos. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, anunciou ajuda imediata de 260 milhões de dólares para as regiões afetadas. Em algumas cidades, como Klodzko, a água começa a baixar, mas no norte são esperadas mais enchentes.