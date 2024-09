Quem é o suspeito de tentar assassinar Trump na Flórida?

Ativista, idealista ou iluminado? Ryan Routh parece uma mistura dos três, à luz de sua trajetória até ser preso no domingo (15) na Flórida, onde as autoridades suspeitam que ele tentou assassinar o ex-presidente Donald Trump.

Em uma fotografia publicada pelo gabinete do xerife do condado de Martin, o americano de 58 anos aparece com o cabelo loiro despenteado e as mãos algemadas atrás das costas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Esse ex-trabalhador da construção civil viajou para a Ucrânia em 2022, após a invasão russa.