Presidente do México, López Obrador, promulga reforma judicial

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, promulgou a reforma constitucional que prevê uma reestruturação do poder judicial para que todos os juízes sejam eleitos por voto popular. A medida foi realizada horas antes do início das comemorações do Dia da Independência do México.

Em vídeo em que López Obrador é visto assinando a reforma ao lado da sucessora, Claudia Sheinbaum, ele afirma que "não há nada fora da lei e ninguém acima da lei". "Que tenhamos um Estado de direito autêntico e verdadeiro, que a simulação acabe, porque se falava que vivíamos em democracia, mas não. Agora são as pessoas que governam", disse.

Críticos argumentam que a reforma judicial proposta e promulgada pelo presidente mexicano coloca em risco a independência judicial, representando um duro golpe para o sistema de controles e equilíbrios do governo, além de gerar incerteza entre os investidores. Os especialistas também pontuam que a mudança pode encher os tribunais de juízes ligados ao partido na presidência e permitirá que pessoas com pouca experiência sejam juízes. Fonte: Associated Press