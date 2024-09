Presidente do Irã diz que pode retomar contato com os EUA, se país voltar ao acordo nuclear

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou nesta segunda, 16, que o país foi forçado a enriquecer urânio em níveis próximos ao de armas, após a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear internacional. Pezeshkian disse também que retomará contato com os EUA somente se Washington retomar o acordo.

Os comentários do mandatário ocorreram ao ser questionado se pretende encontrar o presidente americano Joe Biden ou o próximo líder eleito para a Casa branca em novembro, durante sua primeira entrevista coletiva depois de assumir o poder. As falas ressaltam a promessa de campanha de Pezeshkian, de atuar pela suspensão das sanções internacionais ao país.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Atualmente, o Irã enriquece urânio até 60% de pureza, 30% menos que o necessário para armamento. "Queremos resolver nossas necessidades técnicas e científicas, não estamos procurando armas nucleares", disse Pezeshkian. "Aderimos à estrutura escrita do acordo nuclear e buscamos mantê-las", acrescentou, afirmando que os EUA foram responsáveis por "rasgar" as determinações.