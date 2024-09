Petróleo sobe diante da expectativa de cortes de juros nos EUA

Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira (16) devido às perspectivas de um corte nas taxas de juros por parte do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos. Distúrbios no Golfo do México também sustentaram os preços. O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro subiu 1,59%, chegando a 72,75 dólares. Enquanto isso, o West Texas Intermediate (WTI) para outubro aumentou 2,10% para 70,09 dólares. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo John Kilduff, da Again Capital, a alta dos preços se deve à expectativa de que o Fed inicie um ciclo de cortes de juros na quarta-feira, após sua reunião de política monetária. Essa decisão tornaria o crédito mais barato, o que estimularia o consumo e o investimento, impulsionando a demanda por petróleo.

O mercado também está atento à produção das plataformas marítimas americanas no Golfo do México, que está 12% abaixo do nível normal após a passagem do furacão Francine, de acordo com a Agência de Segurança e Proteção Ambiental (BSEE, na sigla em inglês). "Considerando o nível atual dos preços, não há pressa em reativar todas as instalações", resumiu Kilduff. Apesar dos picos observados na semana passada e nesta segunda-feira, os operadores descrevem um mercado orientado pela demanda, que continua preocupando, especialmente na China.