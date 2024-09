Maior siderúrgica do Chile fecha por forte concorrência do aço chinês

O forno começou a ser desativado às 02h30 locais (mesmo horário em Brasília), confirmou à AFP o presidente do sindicato 2 da empresa, Fernando Orellana.

"Foi um final digno e emblemático para toda uma era na história do aço chileno e fica o testemunho de que nossos trabalhadores nunca desistiram", disse Jean Paul Sauré, gerente da Huachipato, em mensagem divulgada pela empresa, confirmando a paralisação do Alto-Forno 2, onde teve início o processo de fabricação de aço não reciclado.

A Huachipato, a maior siderúrgica do Chile, desativou seu forno na manhã desta segunda-feira(16) para encerrar 74 anos de operações, atingidas pela forte concorrência do aço importado da China.

Criada em 1950, a empresa decidiu fechar, esmagada pela concorrência do aço chinês que inunda os mercados mundiais e chega ao Chile 40% mais barato. A Huachipato tentou sobreviver.

Nos últimos anos, especializou-se em produtos para a mineração de cobre, metal do qual o Chile é o principal produtor mundial, e no início do ano exigiu a imposição de sobretaxas às importações de aço chinesas.

Em abril, uma comissão estatal que fiscaliza os preços de produtos importados aprovou tarifas adicionais de 25% a 33% após constatar a concorrência "desleal" do gigante asiático. A medida não foi suficiente para compensar perdas de 700 milhões de dólares (3,89 bilhões de reais) acumuladas desde 2019.