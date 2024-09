Lula afirma que governo repudia 'massacre' na Palestina e 'terrorismo' do Hamas

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o governo repudia o que chamou de "massacre" na Palestina, assim como também rechaça o "terrorismo" do Hamas. As declarações ocorreram durante cerimônia de formatura de novos diplomatas do Instituto Rio Branco, no Palácio Itamaraty, na tarde desta segunda-feira, 16.

Lula orientou os formandos sobre a necessidade de representarem o Brasil "sem complexo de inferioridade" e mencionou algumas posições da diplomacia do País em questões internacionais.

"É importante o Brasil não participar da guerra da Ucrânia e da Rússia", afirmou Lula. "É importante o Brasil dizer que nós queremos paz, não queremos guerra."