Incêndio em duto de gás natural gera alerta e força evacuações no Texas

Um duto de gás natural pegou fogo nesta segunda-feira (16) em uma área residencial do estado do Texas, no sul dos Estados Unidos, obrigando evacuações em residências e locais públicos, informaram as autoridades.

"As autoridades locais implementaram evacuações nas áreas próximas", informou em um comunicado a cidade de Deer Park, onde ocorreu o incidente a leste de Houston. "As causas do incêndio estão atualmente sob investigação", acrescentou.

Imagens da estação local KHOU 11 mostravam uma enorme chama vertical. Alguns moradores relataram ter ouvido uma explosão antes do incêndio.