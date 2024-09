Hamas diz estar pronto 'para uma longa guerra de desgaste' em Gaza

O líder do Hamas, Yahya Sinwar, disse, nesta segunda-feira (16), que o movimento islamista palestino está preparado "para uma longa guerra de desgaste" contra Israel na Faixa de Gaza, com a ajuda de seus aliados regionais, apoiados pelo Irã.

Sinwar, que assumiu a liderança do grupo no mês passado após o assassinato de Ismail Haniyeh, falou em uma carta aos rebeldes huthis do Iêmen.

"Estamos preparados para uma longa guerra de desgaste", disse o líder do Hamas, afirmando que os grupos apoiados pelo Irã, tanto em Gaza como no Iraque, no Líbano e no Iêmen, "vão acabar com as aspirações de Israel".