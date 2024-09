Hamas afirma estar pronto para 'uma longa guerra de desgaste' em Gaza

Sinwar, que substituiu no mês passado o líder assassinado Ismail Haniyeh, escreveu em uma carta aos seus aliados huthis do Iêmen: "Estamos preparados para uma longa guerra de desgaste".

O líder do Hamas, Yahya Sinwar, afirmou nesta segunda-feira (16) que o movimento islamista palestino está preparado "para uma longa guerra de desgaste" contra Israel em Gaza, com o apoio de seus aliados regionais, financiados pelo Irã.

A guerra agravou as tensões na região, onde grupos aliados ao Hamas, como o Hezbollah no Líbano e os huthis no Iêmen, intensificaram suas hostilidades contra Israel.

Na carta, Sinwar disse que os "esforços combinados" com esses movimentos pró-iranianos "quebrarão o inimigo e lhe infligirão uma derrota".

No domingo, os rebeldes huthis, que controlam grandes partes do Iêmen, reivindicaram um ataque com "um novo míssil balístico hipersônico" no centro de Israel.