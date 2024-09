França: comissário da UE, Thierry Breton renuncia após atacar liderança de Ursula von der Leyen

O comissário francês da União Europeia, Thierry Breton, renunciou após atacar a liderança da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, enquanto ela monta a nova equipe de comissários europeus. Na manhã desta segunda-feira, 16,, o presidente da França, Emmanuel Macron, nomeou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Stéphane Séjourné, para substituir Breton, segundo veículos de imprensa internacional.

Breton publicou a carta de renúncia na rede social X e, na plataforma, sugeriu que Von der Leyen tinha agido pelas costas para fazer com que outro oficial francês fosse nomeado em seu lugar para a próxima comissão. "Mais um testemunho de governança questionável", escreveu ao dizer que foi vítima de maquinações políticas.

No mês passado, Breton havia irritado alguns integrantes da Comissão Europeia com sua abordagem independente. Sem a aprovação de Von der Leyen, ele foi ao X para alertar o CEO da plataforma, Elon Musk, sobre uma possível "amplificação de conteúdo prejudicial" ao transmitir uma entrevista com o ex-presidente dos EUA, Donald Trump. *Com informações da Associated Press