Cinco pontos-chave da suposta nova tentativa de assassinato de Trump

Gianrigo Marletta, com Asad Hashim em Washington

O ex-presidente americano Donald Trump foi alvo de uma suposta tentativa de assassinato no domingo (15), a segunda contra o candidato republicano em dois meses. Veja a seguir os principais pontos sobre o incidente:

- O que aconteceu? -

No domingo, por volta das 13h30 locais (14h30 de Brasília), um agente do Serviço Secreto dos Estados Unidos avistou o cano de um fuzil apontando para arbustos no campo de golfe Trump International em West Palm Beach, Flórida.