Ao menos 15 mortos em incêndios florestais no Peru em 2024

Os incêndios florestais que afetam as zonas andinas e amazônicas do Peru, em meio a uma grave seca, causaram a morte de 15 pessoas até o momento em 2024, incluindo o falecimento de uma camponesa no fim de semana, informaram as autoridades nesta segunda-feira (16).

"Até o momento temos 15 pessoas falecidas como consequência dos incêndios florestais", que começaram em julho em algumas regiões, disse à imprensa o porta-voz do Centro de Operações de Emergência Nacional (COEN), general Martín del Castillo.

Entre os falecidos está uma mulher de 40 anos, que morreu no sábado enquanto tentava extinguir o fogo em suas terras de cultivo na região de Lambayeque (norte).