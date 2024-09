Vices de Trump e Kamala disputam voto da população rural nos EUA

Longe dos centros urbanos, a população rural dos EUA escolheu Donald Trump para representar os seus interesses. A inclinação cada vez maior divide ainda mais a linha entre o que significa ser republicano e democrata. Mas um senhor de meia idade que gosta de caçar e pescar pretende ser o antídoto dos progressistas americanos. Tim Walz, governador de Minnesota e vice na chapa de Kamala Harris, viralizou nas redes sociais e ganhou projeção por adotar uma nova linha de ataque ao chamar Trump e seu candidato a vice, J.D. Vance, de "estranhos". Mas o impacto de Walz é muito maior. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ele é um veterano da Guarda Nacional, foi professor de escola pública, treinador de futebol americano e eleito e reeleito deputado por um distrito conservador, de 2007 a 2019. Walz acredita que seu histórico o credencia para conversar com a população rural, um eleitorado com tendências conservadoras que sofre com a falta de emprego, educação e se afasta cada vez mais dos democratas.

VANCE Walz busca ser a nêmesis de seu oponente, o senador J.D. Vance, um republicano que também tem origens rurais e se tornou conhecido em 2016, quando lançou sua autobiografia: Era uma vez um sonho: a história de uma família da classe operária e da crise da sociedade americana. Com o best-seller, Vance se tornou porta-voz da classe trabalhadora rural e do movimento que levou Trump à Casa Branca. "Vance e Walz representam a população rural de formas diferentes", avalia Lisa Pruitt, professora de direito da Universidade da Califórnia e especialista em população rural americana. "É surpreendente que ambos tenham raízes rurais, dadas as suas distâncias ideológicas. Eles vêm de lugares diferentes e têm atitudes distintas em relação à vida rural."

Desde que foi escolhido como vice de Kamala, Walz tenta ressaltar as diferenças com Vance. Em comício em Omaha, no Nebraska, ele afirmou que Vance não representa a população rural dos EUA e não conhece Estados tradicionalmente republicanos, como Nebraska. "Walz conversa com o eleitor rural de uma forma que outros democratas não poderiam", disse ao Estadão Elizabeth Theiss-Morse, professora de ciências políticas da Universidade de Nebraska-Lincoln. "Ele tem um jeito autêntico." Para Vance, a tarefa é mais "fácil" por ele ser republicano. "A parte rural dos EUA é muito conservadora. Então, Trump e Vance são candidatos atraentes simplesmente porque são do Partido Republicano", aponta Theiss-Morse. Vance ficou famoso antes mesmo de entrar na política. Após a publicação de seu best-seller, ele foi convidado a dar entrevistas para grandes emissoras de TV sobre sua infância difícil nos Estados de Ohio e Kentucky e o declínio de uma classe trabalhadora rural que se sente esquecida pelos democratas e gravitou para Trump.

O livro narra a infância pobre de Vance em Middletown, Ohio, onde sofreu com violência doméstica, presenciou abusos e foi criado por seus avós por conta da dependência química de sua mãe. Sua família também tem raízes na região dos Apalaches, no Kentucky, um dos locais mais pobres dos EUA, que sofre com uma crise de opioides. Apesar de também ter tido uma infância rural, a realidade de Walz é diferente. "Existe uma desigualdade muito maior e uma taxa de pobreza mais significativa na região dos Apalaches do que em Nebraska ou Minnesota", disse Pruitt. A realidade vivida por Vance mudou a maneira como ele via seus vizinhos na infância. Em sua autobiografia, ele argumenta que a falta de responsabilidade pessoal das pessoas que moravam nas regiões em que ele cresceu era um dos motivos da pobreza e do envolvimento com drogas. "Se você sente que está competindo com seus vizinhos por recursos e bens, o seu pensamento em relação a sua comunidade é diferente", disse Pruitt.

De acordo com ela, Estados como Nebraska e Minnesota têm um padrão econômico mais alto. "Esse padrão pode alterar as atitudes das pessoas em relação a seus vizinhos. Por isso, as políticas de Walz parecem mais generosas", afirmou. Walz, de 60 anos, nasceu em West Point, Nebraska. Seu pai, James Walz, veterano da Guerra da Coreia, era diretor de escola primária e morreu de câncer de pulmão quando o governador tinha 17 anos. Após conhecer sua mulher, Gwen Whipple, Walz se mudou para Minnesota, em 1994, para ser professor de um colégio público. Em 2006, destronou o deputado republicano de seu distrito, em uma área rural do sul do Estado. "Walz foi eleito durante uma onda democrata e manteve seu posto durante os governos de Obama e Trump", disse Timothy Lynch, professor de ciências políticas da Universidade Saint Thomas, de Minneapolis.

TRANSFORMAÇÃO O vice de Kamala era visto como um democrata moderado, com posições palatáveis para a região rural conservadora que ele representava no Congresso. Ele era apoiado pela Associação Nacional de Rifles (NRA) e foi incluído por uma revista especializada em uma lista de 20 políticos com porte de armas nos quais era possível votar. Mas, em 2018, quando Walz se candidatou para o governo de Minnesota, algumas de suas posições mudaram. Ele foi acusado de ter se tornado um progressista. Motivado por uma série de incidentes envolvendo massacres com armas de fogo, Walz sancionou medidas de controle de armas em Minnesota, após ser eleito, em 2019.