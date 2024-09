Rabiot tem princípio de acordo para jogar no Olympique de Marselha

O volante francês Adrien Rabiot, livre no mercado desde o início da temporada, está muito perto de assinar com o Olympique de Marselha, "sob a condição do resultado dos exames médicos", anunciou o clube neste domingo (15).

Sem equipe desde sua saída da Juventus, em junho, Rabiot, de 29 anos, teria reduzido sua pedida salarial para jogar pelo Olympique. Segundo a imprensa italiana, o jogador recebia 7 milhões de euros (R$ 43 milhões na cotação atual) por ano na Juve.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A duração de seu contrato com o time de Marselha não foi revelada.