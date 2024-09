Passagem do tufão Yagi deixa ao menos 113 mortos em Mianmar

No lago Inle, um local turístico a cerca de 30 quilômetros de Kalaw, a água subiu no sábado até o segundo andar das casas construídas sobre palafitas, disse um homem que evacuava sua família.

Carros e caminhões com voluntários viajavam no domingo de Rangum para o norte do país, em direção às áreas mais afetadas de Taungoo, na região de Bago, e ao redor da capital Naypyidaw, indicaram jornalistas da AFP no local.

Os veículos estavam carregados com água mineral, roupas e alimentos secos. Alguns tinham botes amarrados aos tetos.

O líder do governo militar, Min Aung Hlaing, pediu no sábado auxílio internacional para enfrentar as inundações, algo incomum em um regime que frequentemente dificultou a entrada de ajuda humanitária estrangeira.