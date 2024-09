Oito migrantes morrem em naufrágio no Canal da Mancha

A embarcação ilegal transportava quase 60 passageiros, "da Eritreia, Sudão, Síria, Afeganistão, Egito e Irã", e "apenas uma em cada seis pessoas usava colete salva-vidas", afirmou Billant.

O navio partiu de um rio costeiro cuja foz fica entre Wimereux e Ambleteuse, "encalhou" e "quebrou nas rochas", acrescentou o prefeito.

O incidente ocorre quase duas semanas após o pior naufrágio do ano, que deixou 12 mortos no dia 3 de setembro. Com 46 mortes, 2024 já é o ano mais mortal desde o incio deste tipo de travessias no Canal da Mancha.