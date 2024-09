Nantes e Lens tropeçam e se afastam da briga pela liderança no Francês

O Nantes, que foi derrotado em casa pelo Reims por 2 a 1, e o Lens, que empatou sem gols com o Lyon, se afastaram do grupo de perseguidores do líder Paris Saint-Germain, no encerramento da 4ª rodada neste domingo.

Ambos chegaram ao fim de semana como integrantes do pelotão que está à caça do PSG (12 pontos), inicialmente a dois pontos do time parisiense. Agora o Lens (4º) fica a quatro pontos do líder e o Nantes (5º) a cinco.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Olympique de Marselha (2º) e Monaco (3º), que antes da rodada estavam empatados com Nantes e Lens, venceram seus jogos no sábado e somam 10 pontos.