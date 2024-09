Jogador saudita é internado em UTI após cair de varanda em Dubai

O jogador saudita Fahad Al-Muwallad está internado em cuidados intensivos em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, depois de ter caído da varanda de sua residência, informaram as autoridades de ambos os países neste domingo (15).

Al-Muwallad, atacante de 30 anos, esteve no elenco da seleção da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2018 e joga no Al-Shabab de Riad desde 2022.

O consulado saudita em Dubai afirmou em um comunicado publicado na madrugada de sábado para domingo na rede social X que foi informado do acidente, ocorrido na tarde da última quinta-feira, e que acompanha "a investigação policiai".