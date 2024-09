Fed prestes a reduzir taxas de juros pela primeira vez desde 2020

Este seria o primeiro corte desde 2020, quando as taxas estavam em outro extremo, praticamente próximas do zero, para sustentar a atividade econômica.

As intenções do Federal Reserve não são segredo: seu presidente, Jerome Powell, afirmou em agosto que "chegou o momento" para uma redução nas taxas de juros.

"A questão não é mais saber se eles vão reduzir (as taxas) ou não, mas em quanto", indicou à AFP Alicia Modestino, professora de economia da Northeastern University de Boston e ex-economista do Fed de Boston.

Os diretores do Fed podem optar por um corte moderado de 0,25 ponto percentual ou por uma redução mais significativa, de 0,5.

As previsões entre os analistas de mercado estão praticamente empatadas, embora uma pequena maioria espere que as taxas sejam reduzidas em 0,25 ponto, de acordo com as previsões do CME Group.

"O mercado de trabalho está esfriando sem desmoronar, o consumidor continua sendo resiliente e a inflação está se moderando, mas provavelmente é cedo demais para declarar que a missão está cumprida", resumiu Nancy Vanden Houten.