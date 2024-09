Dirigente do Hamas diz que grupo tem 'capacidade' para continuar guerra em Gaza

Suas declarações ocorrem menos de uma semana depois de o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, ter afirmado à imprensa que o Hamas "não existe mais como formação militar" em Gaza.

A guerra entre Israel e o Hamas começou em 7 de outubro com o ataque do movimento islamista no sul de Israel, que resultou na morte de 1.205 pessoas, incluindo reféns mortos ou assassinados em cativeiro, segundo um levantamento da AFP com base em dados oficiais israelenses.

Os comandos islamistas sequestraram naquele dia 251 pessoas, das quais 97 continuam detidas em Gaza, incluindo 33 que, segundo o Exército israelense, estão mortos.