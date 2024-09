Com virose, Cristiano Ronaldo está fora da estreia do Al-Nassr na Champions da Ásia

O astro português Cristiano Ronaldo, que está com uma virose, vai desfalcar o Al-Nassr na estreia da equipe na Liga dos Campeões da Ásia, nesta semana, contra o Al-Shorta do Iraque, anunciou o clube saudita neste domingo (15).

"O capitão do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, não se sentiu bem hoje e foi diagnosticado com uma infecção viral, por isso não viajará com a equipe ao Iraque. Desejamos a ele uma pronta recuperação", escreveu o clube na rede social X.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O atacante de 39 anos pode retornar na liga saudita, contra o Al-Ettifaq, na sexta-feira.