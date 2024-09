Com um homem a menos por 30 minutos, Werder Bremen vence Mainz no Alemão

O Werder Bremen, que disputou os últimos 30 minutos com um jogador a menos por conta da expulsão do zagueiro austríaco Marco Friedl, venceu o Mainz por 2 a 1 neste domingo (15), pela 3ª rodada do Campeonato Alemão.

Um gol no minuto 69 de Derrick Koehn decidiu a partida, que teve a presença ilustre de Jürgen Klopp, ex-técnico do Mainz.

Quatro vezes campeão alemão ao longo de sua história, o Werder Bremen é o oitavo colocado na tabela com dois empates e uma vitória, enquanto o Mainz é o 15º com dois pontos.