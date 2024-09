Com gol de Gabriel Magalhães, Arsenal vence Tottenham e sobe para 2º no Inglês

O Arsenal venceu o clássico londrino contra o Tottenham fora de casa por 1 a 0 neste domingo (15), com gol do zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, e subiu para a segunda posição do Campeonato Inglês, a dois pontos do líder Manchester City, seu próximo adversário.

Gabriel mandou a bola para as redes de cabeça após cobrança de escanteio de Bukayo Saka (64'), que fez sua quarta assistência em quatro rodadas até aqui no campeonato.

Na tabela, os 'Gunners' somam 10 pontos contra 12 dos 'Citizens' e, no próximo domingo, vão ao Etihad Stadium para um confronto direto pela liderança, com o Liverpool (3º, 9 pontos), que no sábado foi derrotado em casa pelo Nottingham Forest (9º), de olho no resultado.