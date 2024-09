Após feito histórico, tripulação da primeira missão espacial privada retorna com sucesso à Terra

Após um breve exame médico, a engenheira da SpaceX Anna Menon foi a primeira a sair da nave, sorridente e acenando. Ela foi seguida por Sarah Gillis, também engenheira, o piloto Scott Poteet e o empresário bilionário Jared Isaacman, comandante da missão.

Os principais objetivos da missão, que representa uma nova etapa na exploração comercial do espaço, foram cumpridos.

A nave decolou na terça-feira do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, e se aventurou no espaço mais longe do que qualquer outra tripulação desde as missões Apollo, há mais de meio século.