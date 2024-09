Ambientalista é assassinado em Honduras

Um ambientalista opositor à mineração em Honduras foi morto a tiros por agressores não identificados no sábado (14), no nordeste do país, informou a presidente hondurenha, Xiomara Castro, que condenou o crime.

"Repudiamos o vil assassinato do companheiro e líder ambientalista Juan López em Tocoa, Colón. Ordenei que toda a capacidade das forças de ordem sejam utilizadas para elucidar esta tragédia e identificar os responsáveis", disse a presidente de esquerda na rede social X no sábado, pedindo "Justiça para Juan López".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo a esposa do ambientalista, ele foi atingido por "tiros" quando deixava uma igreja evangélica, explicou brevemente Thelma Peña à AFP por telefone.