Vini e Mbappé marcam de pênalti, e Real Madrid vence Real Sociedad no Espanhol

Dois gols de pênalti de Vinícius Júnior e Kylian Mbappé no segundo tempo deram a vitória ao Real Madrid sobre a Real Sociedad por 2 a 0 neste sábado (14), pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol, num jogo em que o time merengue foi salvo pela trave.

Com a vitória, o time do técnico Carlo Ancelotti se mantém em segundo na tabela, com apenas um ponto atrás do líder Barcelona, que no domingo visita o Girona.

Mais cedo, o Villarreal venceu o Mallorca por 2 a 1 com um gol nos acréscimos de Ayoze Pérez (90'+4) e subiu para a quarta posição com 11 pontos.

Por sua vez, o Sevilla conseguiu sua primeira vitória no campeonato ao bater por 1 a 0 o Getafe, que segue sem vencer e passará a semana na zona de rebaixamento. O único gol da partida foi marcado pelo capitão Jesús Navas (23').