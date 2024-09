Venezuela adverte a Espanha que não permitirá interferência em seus assuntos internos

"Não permitiremos nenhuma ação intervencionista por parte do governo da Espanha", escreveu o chanceler, um dia depois de chamar para consultas a embaixadora venezuelana em Madri, Gladys Gutiérrez. Gil recebeu na chancelaria o embaixador espanhol em Caracas, Ramón Santos, para expressar a "postura contundente do governo venezuelano.

O ministro espanhol das Relações Exteriores, José Manuel Albares, não replicou as convocações para consultas do homólogo venezuelano, medidas que chamou de "decisões soberanas".

O chanceler Gil defendeu que esses são "assuntos de competência exclusiva dos venezuelanos", e compartilhou imagens do encontro com o embaixador espanhol, Ramón Santos.

"Não há o que comentar", declarou à rádio pública RNE. "O que posso dizer é que trabalhamos para ter as melhores relações possíveis com o povo irmão da Venezuela", acrescentou Albares.

Gil afirmou, por sua vez, que "a Venezuela adotará as medidas necessárias no âmbito do direito internacional e da diplomacia bolivariana de paz, para proteger sua soberania".

Na quinta-feira, Pedro Sánchez recebeu González no Palácio de La Moncloa, sede do governo em Madri e assegurou, pela rede X, que a "Espanha segue trabalhando a favor da democracia, do diálogo e dos direitos fundamentais do povo irmão da Venezuela".