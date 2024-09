Turquia sepulta ativista morta por tiros israelenses na Cisjordânia

Aysenur Ezgi Eygi, a jovem ativista turco-americana que foi morta por disparos israelenses na Cisjordânia em 6 de setembro durante um protesto contra a colonização deste território palestino por parte de Israel, foi enterrada como mártir neste sábado (14) na Turquia.

O caixão, coberto com as cores da bandeira turca, foi escoltado até o pequeno cemitério de Didim, na costa do mar Egeu, por centenas de pessoas e carregado por policiais antidistúrbios com capacetes brancos, reservados para os mártires caídos.

A jovem de 26 anos, que havia emigrado para os Estados Unidos ainda no primeiro ano de vida, era militante do Movimento de Solidariedade Internacional (ISM, na sigla em inglês). Ela levou um tiro na cabeça durante uma manifestação perto de Nablus, no norte da Cisjordânia.