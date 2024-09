Tribunal Constitucional da Argélia confirma reeleição de Tebboune

O Tribunal Constitucional da Argélia confirmou, neste sábado (14), a reeleição do presidente Abdelmadjid Tebboune nas eleições de 7 de setembro, embora tenha revisto em baixa a porcentagem de votos obtidos nos resultados finais, de 95% para 84,3%.

"Anunciamos que Abdelmadjid Tebboune é eleito presidente para um segundo mandato e (que) assumirá o cargo assim que tomar posse", disse o presidente do Tribunal Constitucional, Omar Belhadj, em um discurso na rádio e na televisão.

Com base nos resultados preliminares, a autoridade eleitoral (Anie) anunciou no último domingo uma vitória com 94,65% dos votos. O presidente era o favorito nas eleições, visto que tinha o apoio de pelo menos quatro grandes partidos políticos, incluindo a Frente de Libertação Nacional (FLN), o antigo partido único.