Peru se despede de uma era com o último adeus a Fujimori

O Peru dá o seu último adeus, neste sábado (14), a Alberto Fujimori, o ex-presidente que governou com mão de ferro uma era de mudanças ofuscada por crimes contra a humanidade pelos quais foi condenado à prisão.

A cerimônia está prevista para as 10h00 locais (12h00 em Brasília) no Ministério da Cultura, onde milhares de pessoas compareceram desde quinta-feira para se despedir do homem que governou entre 1990 e 2000, mas cuja influência permaneceu até seus últimos dias.

Em seguida, o cortejo fúnebre seguirá para o cemitério de Huachipa, a leste de Lima. Fujimori será sepultado no local com honras de Estado por decisão do governo de Dina Boluarte, que também decretou três dias de luto nacional.