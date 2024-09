Os tesouros milenares do Sudão saqueados na guerra

Ijlas Abdel Latif, diretora de museus da Autoridade Nacional de Antiguidades do Sudão, afirma que o Museu Nacional de Cartum foi alvo de "saques significativos".

A Unesco manifestou, na quinta-feira, preocupação com o "nível sem precedentes" de "ameaças à cultura" deste país, de onde chegam "informações de saques de museus, sítios patrimoniais e arqueológicos e coleções privadas".

Atualmente, a ameaça é a guerra travada desde abril de 2023 entre o exército e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR), que arrastou o Sudão a uma das piores catástrofes humanitárias da história recente, alerta a ONU.

Recentemente restaurado, o centro possuía coleções da Era Paleolítica, com peças únicas das antigas dinastias egípcias ou dos reinos de Kerma, Napata ou Meroé na região histórica da Núbia, sede de uma das primeiras civilizações da África.

Os objetos arqueológicos guardados no Museu Nacional foram "carregados em grandes caminhões" que, segundo imagens de satélite, seguiram para oeste e em direção às zonas fronteiriças, sobretudo com o Sudão do Sul, explica a diretora à AFP.

É difícil determinar a magnitude do roubo devido ao acesso limitado ao museu, situado em uma área da capital controlada pelas FAR, a quem especialistas e altos funcionários arqueológicos atribuem a responsabilidade.

Em maio, estas forças paramilitares garantiram que estavam vigilantes sobre a "proteção e preservação das antiguidades do povo sudanês".