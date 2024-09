Netanyahu não faz o suficiente pela volta dos reféns, diz negociador que soltou soldado

Após fundar diversas organizações que buscavam uma ponte para a criação de um Estado palestino ao lado de Israel, Baskin conheceu um integrante do grupo terrorista Hamas em uma conferencia no Cairo, em 2006. Quando o soldado israelense Gilad Shalit foi capturado pelo Hamas durante uma patrulha na fronteira entre Israel e Gaza, esse contato rendeu frutos.

"Eles me falavam que eu não conhecia os árabes, então passei dois anos em uma cidade árabe-israelense e provavelmente conheci mais os palestinos nesse tempo do que qualquer judeu de Israel", apontou Baskin, em entrevista ao Estadão . O ativista e negociador foi pioneiro em seu trabalho de aproximar a comunidade árabe-israelense, cerca de 20% da população de Israel, do resto do país.

Baskin iniciou um canal secreto de comunicação entre Israel e o Hamas e foi o principal negociador do acordo que levou à soltura de Shalit, em outubro de 2011, após mais de cinco anos preso. No acordo, 1027 prisioneiros palestinos foram libertados, incluindo o atual líder do Hamas e arquiteto dos ataques de 7 de outubro, Yahya Sinwar.

Eu nasci nos Estados Unidos e me envolvi no movimento sionista quando tinha 14 anos. Aos meus 17 eu passei um ano em Israel e fiz universidade nos Estados Unidos sabendo que me mudaria para Israel no fim do curso.

E eu pensei comigo mesmo: como ganhar credibilidade para que eles não me digam essas coisas? Pensei em fazer um mestrado em Beirute, mas com a Guerra Civil eu optei por outro caminho. Participei de um programa em que morei em cidades árabes dentro de Israel e contribui na facilitação de um diálogo com cidades judaicas da região.

Quando decidi me mudar para Israel eu sabia que meu ativismo seria voltado para a busca por uma solução de dois Estados e muitos israelenses que eu conheci me questionaram e falaram que eu não entendia nada. Além disso, muitos israelenses ressaltaram que eu também não conhecia os palestinos.

No começo da faculdade eu passei a entender melhor o conflito entre Israel e Palestina, comecei a ler mais sobre o assunto e conversar com mais pessoas. Passei a acreditar na necessidade da criação de um Estado palestino ao lado de Israel. Ainda acredito que se Israel quiser ser um Estado judaico e democrático precisa fazer isso.

Por isso, escrevi uma carta para o então primeiro-ministro de Israel Menachem Begin pedindo que ele me contratasse para trabalhar essas relações. Ele aceitou e eu me mudei para Jerusalém e virei o primeiro servidor civil a pensar nessa relação entre judeus e árabes em Israel. Ajudei a abrir um departamento de educação para a democracia e a coexistência no governo israelense através do Ministério da Educação. Fundei um instituto que focava na coexistência árabe-israelense, que dirigi por sete anos.

Depois de algum tempo eu percebi que sabia mais sobre os palestinos do que a maioria dos israelenses. Percebi também que o governo israelense realmente não fazia nada para trabalhar as relações com os cidadãos árabes de Israel. Nos anos 70 os árabes compunham 18% da população israelense, agora o número já chega a 21%.

Ao longo dos 24 anos seguintes, organizei, administrei e facilitei a mediação de mais de 2 mil grupos de trabalho sobre diversos temas como segurança, gestão de fronteira, agricultura, água, meio ambiente, saúde e turismo.

Em uma conferência do Banco Mundial que estive no Cairo, onde era o único israelense, eu conheci uma pessoa do Hamas. A participação do Hamas naquela conferência levou a uma tentativa de criar um diálogo secreto entre o Hamas e os israelenses. O canal de fato não foi criado, mas o meu relacionamento com essa pessoa do Hamas fez com que eu fosse até a Faixa de Gaza.

Eu passei duas horas no escritório do primeiro-ministro do Hamas em Gaza e também conheci os seus conselheiros. Uma semana depois que Gilad Shalit foi sequestrado, em 2006, esta pessoa ligada ao Hamas que eu conheci em Cairo me ligou e me incentivou a fazer alguma coisa.

Dez meses antes, um primo da minha esposa chamado Sasson Oriel havia sido sequestrado e morto pelo Hamas. A família tinha me pedido para ajudar, mas naquela época eu não tinha os recursos para fazer isso. Em seu funeral eu jurei que faria todo o possível para salvar vidas e tentei fazer isso.