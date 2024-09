Milhares de hondurenhos vão às ruas em apoio à presidente Castro

Milhares de hondurenhos com camisetas e bandeiras vermelhas e pretas saíram às ruas neste sábado em apoio à presidente de esquerda Xiomara Castro, cujo governo está abalado por um vídeo em que seu cunhado aparece reunido com narcotraficantes, supostamente negociando financiamento para a campanha de 2013.

"Xiomara não está sozinha!", entoaram milhares de pessoas ligadas ao governo em frente à Casa Presidencial da capital, em apoio a Castro, imersa no escândalo de narcotráfico revelado pouco depois de ela anunciar o fim do tratado de extradição com os Estados Unidos.

"Como correligionários, temos que dar apoio em tudo o que [a presidente] nos pedir", disse à AFP Carlos Umanzor, um agricultor de 65 anos que veio de uma área fronteiriça com El Salvador.