Manifestantes israelenses mantêm pressão para libertação de reféns em Gaza

Dos 251 reféns capturados durante o ataque do movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro no sul de Israel, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza, 97 continuam detidos, incluindo 33 que, segundo o Exército israelense, estão mortos.

Segundo os organizadores, o número de manifestantes aumentou desde o anúncio das autoridades israelenses, no início de setembro, de que seis reféns foram mortos pelo Hamas no sul de Gaza.

A maioria dos reféns libertados até agora foi solta durante uma trégua de uma semana alcançada em novembro. As forças israelenses resgataram com vida apenas oito.

A guerra em Gaza começou em 7 de outubro com o ataque do Hamas no sul de Israel, que resultou na morte de 1.205 pessoas, incluindo os reféns mortos ou assassinados em cativeiro, segundo um levantamento da AFP com base em dados oficiais israelenses.

A campanha militar de retaliação israelense na Faixa de Gaza deixou até agora pelo menos 41.182 mortos, segundo o Ministério da Saúde deste território governado pelo Hamas.

bur-rcb/jd/vl/am