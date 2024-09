Junta militar birmanesa pede ajuda estrangeira em meio a inundações devastadoras

O chefe da junta militar birmanesa solicitou ajuda internacional para mitigar os efeitos das inundações causadas pelo tufão Yagi, que deixou pelo menos 33 mortos e mais de 235 mil deslocados no país, assolado por um conflito interno.

De Filipinas a Mianmar, passando por China, Vietnã, Laos e Tailândia, o ciclone deixou um rastro de destruição, com mais de 300 mortos (a maioria no Vietnã) e centenas de desaparecidos, número que ainda pode aumentar.

Em Mianmar, o líder da junta, Min Aung Hlaing, disse na sexta-feira que "funcionários do governo devem entrar em contato com países estrangeiros para receber ajuda de resgate e socorro que será fornecida às vítimas", conforme relatou neste sábado (14) o jornal oficial Global New Light of Myanmar.