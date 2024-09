Israel ataca Gaza durante funeral de ativista americana

Os ataques aéreos na Cidade de Gaza atingiram uma casa onde moravam 11 pessoas, incluindo três mulheres e quatro crianças, e outro ataque atingiu uma tenda em Khan Younis com palestinos deslocados pela guerra entre Israel e Hamas, informou a Defesa Civil de Gaza no sábado.

Uma campanha para vacinar crianças em Gaza contra a poliomielite foi encerrada, e a Organização Mundial da Saúde informou que cerca de 559 mil menores de 10 anos receberam a primeira dose. O número representa sete de cada oito crianças que a campanha pretendia vacinar.

Espera-se que as segundas doses comecem no final deste mês, num esforço com o qual a OMS disse que as partes já haviam concordado.

"Enquanto nos preparamos para a próxima rodada em quatro semanas, esperamos que essas pausas se mantenham, porque essa campanha mostrou claramente ao mundo o que é possível quando se dá uma chance à paz", disse Richard Peeperkorn, representante da OMS em Gaza e na Cisjordânia, em um comunicado no sábado.